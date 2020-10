Regierender Bürgermeister appelliert: Krise gemeinsam bewältigen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält die Einschränkungen für die Deutschen in der Corona-Krise für zumutbar.

«Ich weiß, was wir vielen Menschen zumuten», sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend (14. Oktober 2020) nach Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). «Aber was können wir eigentlich noch tun, um jedem begreiflich zu machen: Wir sind in einer weltweiten Krise. Und in einer weltweiten Krise gibt es Einschränkungen.» Und diese könnten erheblich dramatischer sein, als das, was Bund und Länder bisher beschlossen hätten.