Grippeimpfung: Spahn, Experten und Krankenkassen informieren

Wie steht es um das Thema Grippeimpfung in Zeiten von Corona - darüber informieren heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, und Doris Pfeiffer, die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen in Berlin.

Die Grippeimpfung wird in der Corona-Pandemie vor allem Risikogruppen wie Senioren und chronisch Kranken empfohlen. Dabei geht es darum, Superinfektionen mit anderen gefährlichen Erregern zu vermeiden, aber auch darum, die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Grippe möglichst gering zu halten. Empfohlen wird eine Grippeimpfung auch für medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen und im Gesundheitswesen, dazu für Schwangere und Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen.

Beschafft wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums für diese Saison bislang 26 Millionen Dosen - das sind 6 Millionen mehr als die «Regelversorgung». Spahn will sich an diesem Mittwoch auch selbst in der Berliner Charité gegen Grippe impfen lassen.