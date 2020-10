Bislang höchster Tagesanstieg: Corona-Zahlen ziehen deutlich an

Die Corona-Zahlen in Berlin haben am Dienstag (13. Oktober 2020) deutlich angezogen.

Der Wert in Neukölln, dem am stärksten betroffenen Berliner Bezirk, ist im Vergleich zu Montag noch einmal erheblich auf 171,3 gestiegen. In Mitte legte er auf 117,2 zu, in Tempelhof-Schöneberg auf 92,9. Nach wie vor deutlich unter dem kritischen Grenzwert liegen die Bezirke Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick im Osten Berlins.