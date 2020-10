In Berlin-Mitte muss Quarantäne nicht mehr angeordnet werden

Im Bezirk Berlin-Mitte muss eine Quarantäne im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht mehr in jedem Einzelfall vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Betroffene Personen sind grundsätzlich verpflichtet, sich in Isolation zu begeben, wie das Bezirksamt am Montag mitteilte. Das gilt etwa für Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, für deren direkte Kontaktpersonen und für Menschen, die Erkrankungsanzeichen zeigen, die auf eine Infektion hindeuten und für die ein Corona-Test angeordnet wurde. Die Isolation sei eine entscheidende Maßnahme zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten, so das Bezirksamt.

© dpa

Grundlage der neuen Regelung ist eine sogenannte Allgemeinverfügung, die das Gesundheitsamt Mitte erlassen hat. Sie soll den Angaben zufolge ermöglichen, noch schneller gegen die Verbreitung des Virus vorzugehen. Die Regelungen gelten für Personen, die im Bezirk Mitte wohnen. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass sich das Infektionsgeschehen verstärke und das Gesundheitssystem überfordert werde.

Eine ähnliche Allgemeinverfügung gibt es seit vergangener Woche bereits im Bezirk Neukölln. Dort können unter anderem Schulleitungen oder Arbeitgeber die betroffenen Schulklassen, Lerngruppen oder Beschäftigte über die Quarantäne informieren.

© emovis GmbH Studien zu Corona-Impfstoff Gesucht: Gesunde Menschen für klinische Studien, in der potenzielle Impfstoffe geprüft werden. Studienzentren beraten unverbindlich. mehr