Verschärfte Coronaregeln gelten ab Samstagnacht

Egal ob Geburtstagspartys oder abendliches Treffen im Park - ab heute geht das in Berlin nur noch in überschaubarem Umfang. Um 00.00 Uhr tritt die neue Infektionsschutzverordnung in Kraft, die der Senat am Dienstag beschlossen hat. Damit gelten gleich mehrere neue Regeln, die an die frühe Phase der Corona-Pandemie erinnern, als es deutlich strengere Kontaktbeschränkungen gab als zuletzt.

© dpa

Künftig dürfen bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen nur noch höchstens 10 statt bisher 25 Teilnehmer zusammenkommen. Neue Einschränkungen gelten auch für den Aufenthalt im Freien. Dort dürfen sich von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr nur noch fünf Personen versammeln. Hintergrund der verschärften Regeln ist der deutliche Anstieg der Corona-Infektionen in Berlin.

Neu ist außerdem eine Sperrstunde von 23.00 bis 6.00 Uhr. Das heißt, Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte müssen dann geschlossen sein. Tankstellen dürfen in dem Zeitraum zwar offen bleiben, aber nachts keinen Alkohol oder andere Waren verkaufen, sondern nur noch Kraftstoff und Ersatzteile. Die neuen Regelungen gelten nach Senatsangaben ab 00.00 Uhr. Ab heute Abend gilt die Sperrstunde dann entsprechend bereits ab 23 Uhr.

Die Berliner Gastronomie hat die neue Regelung bereits heftig kritisiert. Mehrere Gastronomen gehen mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht dagegen vor. Mit einer Entscheidung ist nach Angaben des Gerichts voraussichtlich in der kommenden Woche zu rechnen.