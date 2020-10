Zwei Autos in Berlin abgebrannt

Zwei Autos sind in der Nacht zum Freitag bei Bränden in den Berliner Ortsteilen Grunewald und Lichtenberg zerstört worden. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte, brannten die Wagen «in ganzer Ausdehnung». Die Feuer wurden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zu den Brandursachen und der Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

In der Hauptstadt werden meist nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftung.