Senat diskutiert über Kita-Plätze und Corona-Maßnahmen

Im Berliner Senat geht es am heutigen Dienstag um jüngste Überlegungen für weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sowie den Ausbau von Kita-Plätzen. Beschlüsse würden bei der Sitzung aber nicht erwartet, hieß es aus Senatskreisen. Im Anschluss soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte zuletzt weitere Einschränkungen in der Corona-Krise ins Spiel gebracht, zu denen auch ein nächtliches Ausschankverbot von Alkohol in Kneipen zählte. Diskutiert werden soll auch, wie in den Bezirken bereits bestehende Maßnahmen effektiver durchgesetzt werden können. Am Montag waren dazu bereits Bezirksbürgermeister und Senatsmitglieder zusammen gekommen.