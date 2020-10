Wohnungsbrand in Hellersdorf: Zwei Menschen im Krankenhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf ist es am frühen Montagmorgen zu einem Feuer gekommen. Der Brand sei im vierten Obergeschoss eines Eckhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Man sei mit 62 Einsatzkräften vor Ort. 13 Menschen seien aus dem Haus und einem Nachbarhaus in Sicherheit gebracht worden oder hätten selbst das Gebäude verlassen. Zwei befanden sich laut Angaben der Feuerwehr im Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Montagmorgen noch an.

