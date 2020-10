Berlin: Frauenanteil bei Topentscheidern steigt nur langsam

Der Anteil von Frauen in den Führungspositionen Berliner Unternehmen steigt nur sehr langsam. Die Quote liegt einer Datenbank-Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel zufolge aktuell bei 25,7 Prozent. Das sind gerade einmal 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Berlin liegt damit im Vergleich der 16 Bundesländer im Mittelfeld, aber über dem Bundesdurchschnitt von 24,2 Prozent.

An stärksten sind Frauen mit 31,9 Prozent in Führungspositionen in Brandenburger Unternehmen vertreten. Es folgen Mecklenburg-Vorpommern (30,4) und Sachsen (30,0). Schlusslichter sind die Firmen in Bremen (22,5 Prozent) und Baden-Württemberg (22,8).