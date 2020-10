Extinction Rebellion kündigt Protestaktionen in Berlin an

Ein «Trauerzug der Toten Bäume» soll am Montag um 10 Uhr vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium beginnen. Laut Polizei wurden 1200 Teilnehmer angemeldet. Endpunkt sei der Invalidenpark. Am Mittwoch (15 Uhr) sollen unter dem Motto: «The Sea Are Rising - So Are We» zwei Protestzüge mit jeweils 500 Teilnehmern vor den Parteizentralen von CDU und SPD starten. Die Demonstrationen sollen sich am Potsdamer Platz treffen und anschließend zum Brandenburger Tor ziehen.