Müller: Corona-Hilfe der Bundeswehr in Berlin willkommen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat klargestellt, dass Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie in der Hauptstadt willkommen ist.

«Wenn wir weiterhin Kräfte einsetzen können zur Nachverfolgung zum Beispiel der Infektionsketten (...), dann würde ich mich weiterhin über die Unterstützung sehr freuen», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Er sei dankbar, wenn die die Truppe in Berlin weiter helfe, wie auch in anderen Bundesländern. «Und das ist kein Kampfeinsatz im Inneren oder sonstiger Einsatz im Inneren.»