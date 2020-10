Bagger in Berlin-Mitte geraten in Brand

Am frühen Donnerstagmorgen sind in Berlin-Mitte zwei Baufahrzeuge in Brand geraten und beschädigt worden. Kurz nach halb drei sei die Feuerwehr zum Löschen der beiden Bagger in die Michaelkirchstraße ausgerückt, sagte ein Sprecher am frühen Morgen. Mit viel Wasser hätten die 20 Einsatzkräfte die Fahrzeuge löschen können. Fahrbereit seien sie wahrscheinlich nicht mehr. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Brandursache sei noch unklar. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

