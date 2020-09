CDU-Fraktion: Senat muss Regeln endlich durchsetzen

Die Berliner CDU-Fraktion hat dem rot-rot-grünen Senat vorgeworfen, beim Umsetzen der eigenen Regeln zu versagen.

«Mit den Verboten ist der Senat immer schnell, mit der Umsetzung ist er außerordentlich erfolglos», sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat hatte am Dienstag unter anderem eine Obergrenze für private Feiern im Freien von 50 Teilnehmern und eine Maskenpflicht im Büro beschlossen, die allerdings nicht am Schreibtisch gelten soll. Dregger warf dem Senat vor, das Durchsetzen von Regeln sei in Berlin «äußerst bescheiden». Das müsse sich ändern.