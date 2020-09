FDP-Fraktion kritisiert Senatsbeschlüsse zur Corona-Pandemie

Die Berliner FDP-Fraktion übt scharfe Kritik an den jüngsten Senatsbeschlüssen zu Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

Danach gilt unter anderem bei privaten Feiern im Freien ab 03. Oktober 2020 eine Obergrenze von 50 Teilnehmern. In Büro- und Verwaltungsgebäuden ist außerdem künftig vorgeschrieben, etwa im Flur und im Aufzug eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. «Die erneuten Eingriffe in die Grundrechte der Menschen in unserer Stadt sind nur noch schwer zu vermitteln, weil eine klare Linie fehlt», kritisierte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Mittwoch. «Die Fraktion der Freien Demokraten im Abgeordnetenhaus behält sich vor, die Verfassungs- und Rechtmäßigkeit der Verordnung prüfen zu lassen.»