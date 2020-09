Umfrage: Kein Schlussstrich unter DDR-Aufarbeitung

30 Jahre nach der Wiedervereinigung findet es die große Mehrheit der Deutschen laut einer neuen Umfrage wichtig oder sehr wichtig, sich weiter mit der DDR auseinanderzusetzen.

83 Prozent sind dafür, sich etwa in öffentlichen Diskussionen oder im Schulunterricht mit der Vergangenheit zu beschäftigen, wie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 29. September 2020 mitteilte. Sie hatte die Forsa-Studie in Auftrag gegeben.