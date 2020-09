Berliner Corona-Ampel zeigt zweimal Grün und einmal Gelb

Das Berliner Corona-Warnsystem aus drei Ampeln zeigt weiter zweimal Grün und einmal Gelb an. Der Reproduktionswert für die vergangenen vier Tage lag am Montag bei 1,05 - so viele Menschen steckt ein Corona-Infizierter durchschnittlich an. Auch bei der Auslastung der Intensivbetten rangierte Berlin mit 1,8 Prozent weiter im grünen Bereich.

© dpa

Die Zahl der Neuinfektionen gibt hingegen noch keinen Anlass zur Entwarnung: Pro hunderttausend Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 28,7 Menschen nachweislich an. Am Vortag waren es 28,3.

Am Montag wurden 131 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl auf 14 326 Corona-Fälle. 12 457 Betroffene (+ 150) gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 228.