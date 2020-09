Bündnisse und Clubs wollen Neonazi-Demonstration blockieren

Linke Bündnisse und Berliner Clubs wollen am 3. Oktober gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten protestieren und sie blockieren.

Mit einem Partyzug von Musikwagen und tanzenden Demonstranten solle es gegen Veranstaltungen der Organisation «Der III. Weg» in Hohenschönhausen sowie von Verschwörungsanhängern in Mitte gehen, teilten die Bündnisse gegen Rechts und Reclaim Club Culture am Montag mit. «Mit unserer Aktion wollen wir dazu beitragen, dass rechter Hetze, Gewalt und Verschwörungsideologien kein Raum gegeben wird.» Geplant sei ein «antifaschistischer Distance-Rave»: «Mit Abstand tanzen statt mit Rechten kuscheln.»