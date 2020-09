Autos brennen am Kurt-Schumacher-Damm

Drei geparkte Autos haben am Samstagmorgen in Berlin-Reinickendorf gebrannt. Ein 23-Jähriger bemerkte das Feuer am Kurt-Schumacher-Damm, während er mit seinem Wagen vorbeifuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, niemand wurde verletzt. Die Ursache war zunächst unklar. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. In Berlin werden immer wieder abgestellte Autos von Unbekannten angezündet.

© dpa