Fridays for Future demonstriert am Brandenburger Tor

Für Freitag hat die Bewegung Fridays for Future zu Protesten für den Klimaschutz und die Energiewende aufgerufen. Im Rahmen des nächsten globalen Klimastreiks sind bundesweit mehr als 400 Demonstrationen geplant. In Berlin soll die Auftaktkundgebung um 11 Uhr am Brandenburger Tor beginnen, wie Fridays-for-Future-Sprecher Quang Paasch am Donnerstag sagte.

© dpa

Zeitgleich sollen Fahrraddemos zum einen am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof und zum anderen nicht wie zunächst angekündigt am Potsdamer Platz, sondern in der Ebertstraße im Bezirk Mitte starten. Geplant ist, dass die Teilnehmer anschließend ebenfalls am Brandenburger Tor eintreffen. Dort beginnt das Hauptprogramm gegen 12 Uhr. Vorgesehen sind mehrere Redebeiträge unter anderem von Luisa Neubauer, der bekanntesten Vertreterin der jungen Klimabewegung in Deutschland.

Auf einer Bühne sollen aber auch Bands wie AnnenMayKantereit auftreten, wie der Sprecher sagte. Die Zahl der Teilnehmer sei vor dem Hintergrund der Corona-Krise schwer einzuschätzen. Für die Veranstaltung am Brandenburger Tor seien 10 000, für die beiden Fahrraddemos jeweils 4000 Teilnehmer angemeldet worden. Paasch zufolge trifft die Klimakrise genau wie die Corona-Krise vor allem diejenigen, die unter sozialen Ungerechtigkeiten leiden. «Wir lassen das nicht zu. Wir gehen wieder auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit zu protestieren.»