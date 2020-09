Warnstreiks bei den Berliner Wasserbetrieben für Freitag angekündigt

Zu einem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Freitag (25. September 2020) aufgerufen. Er soll von Betriebsbeginn an vier Stunden dauern, teilte Verdi am Donnerstag mit.

Ellen Naumann, Verdi-Fachbereichsleiterin Ver- und Entsorgung in Berlin und Brandenburg, kritisierte, die Arbeitgeber hätten auch in der zweiten Tarifrunde kein Angebot vorgelegt. «Wer jedoch von den Beschäftigten Engagement und gute Arbeitsleistungen erwartet, sollte diese auch durch faire Tariferhöhungen wertschätzen.» Die Wasserversorgung in Berlin ist Verdi zufolge durch die Warnstreiks nicht gefährdet. Die BWB haben nach Angaben eines Sprechers rund 4500 Beschäftigte, von denen derzeit allerdings rund die Hälfte im Homeoffice arbeite.