Steigende Corona-Zahlen: Müller rechnet mit Einschränkungen

Auf die Menschen in Berlin könnten wegen der verschärften Corona-Lage laut Regierungschef Michael Müller neue Beschränkungen zukommen.

Er gehe davon aus, «dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen, bei diesen Feiern vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können, gegebenenfalls auch über Alkoholverbote [...]», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag (24. September 2020) im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die Senatssitzung kommenden Dienstag. Müller bekräftigte, der Senat werde zunächst «keine weiteren Lockerungen» vornehmen, etwa für Veranstaltungen. Gegebenenfalls gebe es «wieder ein paar Rückschritte bei der Begegnungsmöglichkeit, was die Teilnehmerzahl anbelangt».