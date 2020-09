Treffen bei Senatorin Pop zum Thema Gaststättenbetrieb im Winter

Wie der Berliner Gastronomie in der kalten Jahreszeit angesichts der Corona-Krise geholfen werden kann, soll Thema eines Treffens mit Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sein.

«Ich habe am Freitag zu einer Runde eingeladen, die Gastronomie, die Industrie- und Handelskammer, auch die Bezirksbürgermeister, damit wir insgesamt die Vorbereitungen der Gastronomie für Herbst und Winter in Angriff nehmen», sagte Pop am Dienstag (22. September 2020) nach der Senatssitzung. Dabei gehe es nicht nur um die Frage, wie sich die Außenbereiche auch im Winter nutzen ließen.