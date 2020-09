Berliner Polizei: Verdächtige Datenabfrage zu Jan Böhmermann

Bei der Berliner Polizei ist erneut ein Verdachtsfall einer problematischen Datenabfrage bekannt geworden - diesmal geht es um den prominenten Satiriker Jan Böhmermann.

Der Berliner Polizist habe sich erinnern, aber nicht darlegen können, in welchem Zusammenhang seine Abfrage erfolgt sei, so der Sprecher. Um welche Daten es sich handelte, war noch unklar. Die Berliner Polizei verwies auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die ermittelt. Es müsse nun aufgeklärt werden, was geschehen sein, hieß es. Die «Frankfurter Rundschau» (Freitag) berichtete, der Berliner Polizist habe die Daten am 25. Juli von einem Polizeirechner in Berlin abgerufen. Am 1. August sei eine Drohmail von «NSU 2.0» an mehrere Adressaten verschickt worden. An Böhmermann ging die Mail nicht, allerdings werde in dem Schreiben «Böhmermanns Adresse verwendet».