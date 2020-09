Demos sorgen am Wochenende für Sperrungen und Staus

Die A115 wird am heutigen Freitag (18. September 2020) in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Dreieck Funkturm gesperrt. Grund ist eine Fahrraddemonstration. Die Teilnehmer der Demo versammeln sich um 14.30 Uhr am S-Bahnhof Wannsee . Die Route führt über die A115 in Richtung Messedamm. Ziel ist der Pariser Platz . Zu der Demonstration mit dem Titel "Aktionstag soziale Verkehrswende fürs Klima" haben Fridays for Future und Verdi gemeinsam aufgerufen. Neben der Fahrraddemo in Berlin finden auch in anderen Städten heute gemeinsame Aktionen der beiden Akteure statt.