Kita-Pflicht für Fünfjährige kommt vorerst nicht

Aus der Kita-Pflicht für Fünfjährige in Berlin wird in absehbarer Zeit nichts. Die SPD hatte sich dafür stark gemacht. Inzwischen sind aber alle drei Regierungspartner skeptisch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

«Die Einführung einer Kitapflicht steht für Die Linke nicht zur Diskussion», sagte Katrin Seidel, familienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Kitas würden von mehr als 90 Prozent der Eltern in Anspruch genommen - «weil es gut für die Förderung der Kinder und weil es für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabdingbare Voraussetzung ist.» Das habe sich gerade in der Corona-bedingten Kita-Schließzeit gezeigt. Die kürzlich vorgelegte Bevölkerungsprognose zeige aber, dass sich der Bedarf an Kitaplätzen nicht decken lasse. «Die Linke konzentriert sich daher auf die Schaffung neuer Plätze, die Bereitstellung von ausreichend pädagogischen Fachkräften und die weitere Verbesserung der Kitaqualität», betonte Seidel.