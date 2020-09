17,5 Millionen Euro für Patientenbetten und Digitalisierung

Für Ausstattung wie spezielle Röntgengeräte, Mikroskope und Patientenbetten sowie Vorhaben bei der Digitalisierung erhält die Charité eine Finanzspritze vom Land Berlin.

Insgesamt geht es um 17,5 Millionen Euro, wie die Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung am Mittwoch (16. September 2020) mitteilte. Die Mittel kommen demnach aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt gemäß einem Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von April. Ziel der Digital-Strategie der Klinik sei es, Behandlungsprozesse künftig komplett digital abzubilden, erläuterte die Senatskanzlei. Investiert werde in dem Bereich nun etwa in ausfallsichere und energieeffiziente IT-Systeme, Netzwerke etwa zur Wlan-Vollversorgung sowie die Ausstattung mit Geräten für die mobile Visite.