109 neue Corona-Neuinfektionen in Berlin: Alle Ampeln grün

In Berlin ist die Zahl der Corona-Infektionen am Dienstag um 109 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. Damit seien seit Ausbruch der Pandemie 12 462 Infektionen mit Sars-Cov-2 nachgewiesen worden, wie am Dienstag aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorging.

© dpa

Insgesamt sind seit dem Frühjahr 227 Berlinerinnen und Berliner im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist nach längerer Zeit ein Fall hinzu gekommen

Bei der vom Senat beschlossenen Corona-Ampel stehen nach wie vor alle drei Indikatoren (Reproduktionszahl, Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner/Woche und Auslastung der Intensivbetten) auf Grün.