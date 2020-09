Senator Geisel: Mehr als 1500 Migranten aufnehmen

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die angestrebte Aufnahme von rund 1500 Migranten von den griechischen Inseln begrüßt. Das sei immerhin zehn mal so viel wie zuvor geplant, teilte der SPD-Politiker am 15. September 2020 mit.

Er fügte hinzu: «Angesichts des Aufnahmewillens der Länder, Städte und Kommunen sollte es bei 1500 aber nicht bleiben.» Zuvor war bekannt geworden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) rund 400 Familien aufnehmen wollen, insgesamt rund 1500 Menschen. Geisel wollte sich am Dienstag in Athen über die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern informieren.