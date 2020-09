Corona in 75 Pflegeheimen: Rund 300 Senioren betroffen

In Berlin sind bislang in 75 Pflegeheimen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das Virus wurde bei 297 Bewohnern und 168 Mitarbeitern festgestellt (Stand: 13. September, 17.00 Uhr), wie die Gesundheitsverwaltung am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 64 Bewohner sind demnach gestorben und 217 genesen. Von den Mitarbeitern sind 147 genesen. Von den Bewohnern sind aktuell 16 und von den Mitarbeitern 21 infiziert.

Am Freitag war erneut ein Fall in Berlin-Schöneberg bekannt geworden. Weil sich Mitarbeiter einer dortigen Einrichtung in häuslicher Quarantäne befinden, mussten fünf Bewohner verlegt werden. Das sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Schritt soll die Versorgung der Bewohner sichergestellt werden.

In dem Schöneberger Pflegeheim hatten sich 15 Bewohner und 6 Mitarbeiter infiziert. Einige von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Der Betreiber der Einrichtung habe in Absprache mit dem Gesundheitsamt entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet - wie die Quarantäne der positiv Getesteten, hieß es von der Gesundheitsverwaltung.

Der Fall war am Freitag öffentlich geworden. Die Berliner Feuerwehr schrieb am Freitagnachmittag auf Twitter, dass insgesamt sieben Personen aus zwei Pflegeheimen mit akuten Atemwegserkrankungen in Kliniken gebracht wurden. Laut einem Sprecher handelt es sich bei dem zweiten Heim um eine Einrichtung in Berlin-Mitte. Der Gesundheitsverwaltung sei aber kein zweites Heim gemeldet worden, so eine Mitarbeiterin.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es bundesweit etliche Covid-19-Ausbrüche in Pflegeheimen und Todesfälle bei Bewohnern gegeben.