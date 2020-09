Gericht: RKI-Lageberichte zu Corona nicht zu beanstanden

Die täglichen Corona-Berichte des Robert Koch- Instituts (RKI) sollen bei einer Berlinerin Urängste geweckt haben, das Infektionsgeschehen fand sie übertrieben dargestellt. Die Frau zog vor das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt und wollte dem RKI Äußerungen verbieten lassen. Die Verwaltungsrichter wiesen den Eilantrag nun als unzulässig zurück. Die Lageberichte zur Pandemie mit Zahlen zu Infizierten, Gestorbenen und Genesenen könnten nicht von Einzelpersonen gerichtlich beanstandet werden, teilte das Gericht am Freitag mit (Beschluss der 14. Kammer vom 10. September - VG 14 L 382/20).

Die Antragstellerin hatte moniert, durch die Berichte werde ihre Menschenwürde «mit den Füßen getreten», sie könnte durch diese traumatisiert werden. Sowohl die Regierenden als auch die Gerichte machten die RKI-Bewertungen «zum Maß aller Dinge», so die Antragstellerin.

Das Gericht stellte klar, ein Anspruch auf Unterlassung bestimmter Äußerungen bestehe unter keinem denkbaren rechtlichen Aspekt. Eine Verletzung von Grundrechten komme auch nicht in Betracht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht biete allenfalls Schutz vor einer personenbezogenen Berichterstattung, an der es in den RKI-Berichten fehle.