«Los für Lesbos» sammelt mehr als halbe Million Euro

Die Initiative «Los für Lesbos» des Schauspielers Volker Bruch («Babylon Berlin») hat mehr als eine halbe Million Euro zur Unterstützung von Flüchtlingen gesammelt.

Man sei stolz, 570 000 Euro an Spendengeldern gesammelt zu haben und zugleich «zutiefst schockiert darüber, was in Moria passiert ist», sagte der in Berlin lebende Bruch angesichts der jüngsten Ereignisse im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in einer Videobotschaft am Freitag. Nun sei die «Totalkatastrophe» da, die man seit Jahren befürchtet habe. Jetzt müsse gehandelt werden.