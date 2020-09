Kältehilfe: 500 Übernachtungsplätze ab Oktober

Die Zahl der Schlafplätze, Finanzfragen und Sorgen um eine Zunahme der Wohnungslosigkeit in der Krise: Zum ersten Pandemie-Herbst steht die Kältehilfe für Obdachlose in Berlin vor einigen Herausforderungen.

Die Unterstützungsangebote starten am 1. Oktober mit 500 Übernachtungsplätzen, wie die Sozialverwaltung am Freitag, dem Tag der Wohnungslosen, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Angebot werde im Laufe der darauffolgenden Wochen weiter erhöht. Nach aktuellem Stand sollen am 1. November 879 Notübernachtungsplätze bereitstehen, wie es hieß. Vor einem Jahr hatte es ab November bereits mehr als 1000 Plätze gegeben.