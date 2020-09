VfL Wolfsburg im DFB-Pokal ohne Mbabu gegen Fürstenwalde

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Rechtsverteidiger Kevin Mbabu verzichten. Der Schweizer hat sich bei der Nationalmannschaft eine Bandverletzung im Knie zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

© dpa

Für ihn wird in der Partie gegen den Viertligisten Union Fürstenwalde am Samstag (15.30 Uhr) im Wolfsburger AOK-Stadion mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Felix Klaus hinten rechts verteidigen. «Felix bringt für diese Position alles mit», sagte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner am Donnerstag.

Für die Niedersachsen ist die Partie gegen den Regionalligisten aus Brandenburg der Auftakt zu gleich drei englischen Wochen in Serie. Glasner möchte über die hohe Belastung für seine Mannschaft zum Start der neuen Saison aber nicht lange sprechen. «Wir müssen diese englischen Wochen nicht als Last sehen, sondern als Herausforderung. Wir müssen mit einem positiven Gefühl in diese Wochen gehen. Unser Ziel ist die Gruppenphase der Europa League», sagte der VfL-Coach.

Dennoch wird Glasner am Samstag mit Blick auf die vielen Partien in naher Zukunft einige Spieler schonen. Vor allem die Profis, die zuletzt für ihre Nationalmannschaften aktiv waren, könnten gegen Fürstenwalde noch einmal eine Pause bekommen. Aussetzen wird zudem Jerome Roussillon, der wegen Rückenbeschwerden in dieser Woche noch nicht trainieren konnte.