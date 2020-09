Verfassungsschutz: Reichstagskrawalle nicht vorhersehbar

Zwar habe es davor zahlreiche Aufrufe dieser Art im Internet gegeben, sagte der Chef des Verfassungsschutzes, Michael Fischer, am 09. September 2020 im entsprechenden Ausschuss des Abgeordnetenhauses . Da seien aber häufige und typische «Verbalaggressionen» in der Reichsbürgerszene gewesen. Der Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt hätten sich in den Tagen vor der Demonstration ständig und intensiv auf Arbeits- und Führungsebene ausgetauscht. «Es war nach unseren Informationen selbst für Szeneangehörige nicht vorhersehbar, dass es tatsächlich gelingen würde, auf die Reichstagstreppe zu gelangen».