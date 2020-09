Berliner Senat: Mehr Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen

Angesichts des verheerenden Brandes im Flüchtlingslager Moria in Griechenland hat der Berliner Senat seine Bereitschaft unterstrichen, 300 Betroffene im Rahmen eines Landesprogramms rasch aufzunehmen.

«Hierfür gibt es die personellen und organisatorischen Kapazitäten in unserer Stadt. Dazu stehen wir nach wie vor», erklärte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am 09. September 2020. Bislang habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine Zustimmung für eine solches Landesprogramm leider verweigert, nun sei er umso mehr in der Pflicht.