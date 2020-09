Staatssekretär: Linksextremismus kein Problem in Polizei

Anders als mit vereinzelt auftauchenden Rechtsextremisten in ihren Reihen hat die Berliner Polizei laut Senat keine Probleme mit linksextremistisch eingestellten Beamten. In seiner Amtszeit, also seit fast vier Jahren, habe er «keinerlei Linksextremismus in der Berliner Polizei festgestellt», sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz. Probleme gebe es eher auf der anderen Seite. «Das sind natürlich andere Bereiche, vor allem rechtsextremistische, Einzelfälle allerdings, das möchte ich betonen.»

Akmann sagte weiter, bei dem kürzlich vorgestellten Konzept gegen extremistische Tendenzen im öffentlichen Dienst gehe es um alle politischen Extreme: rechtsextremistisch, linksextremistisch, islamistisch. Der Verfassungsschutz biete daher künftig eine «aktive Beratungsleistung für alle Behörden des Landes» an. Man spreche gerade mit den Behörden und werbe dafür, das in Anspruch zu nehmen, um gegen entsprechende Einstellungen bei Beamten und Angestellten vorzugehen.