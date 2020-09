Bauhaus Museum Dessau feiert Geburtstag: Rund 133 000 Gäste

Mit einem kompakten Programm will das Bauhaus Museum Dessau in Sachsen-Anhalt heute den ersten Jahrestag seines Bestehens feiern. Die interimsmäßige Stiftungsdirektorin Regina Bittner und der Sammlungsleiter Wolfgang Thöner würden Interessierten die Ausstellung zeigen, teilte die Stiftung Bauhaus Dessau mit. Auch zur Architektur des rund 28,5 Millionen Euro teuren Neubaus im Herzen der Stadt gebe es eine Führung. Zudem seien unter anderem ein Konzert, ein Podiumsgespräch und 101 Geburtstagskuchen für die Gäste geplant, hieß es.

Das Museum wurde am 8. September 2019 anlässlich des 100. Jubiläums des Bauhauses in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dessau-Roßlau eröffnet. 1919 wurde die Ideenschmiede für Kunst, Handwerk und Architektur von Walter Gropius (1883-1969) in Weimar gegründet. Später siedelte die Schule nach Dessau um und wurde unter Druck der Nationalsozialisten 1933 in Berlin aufgelöst.