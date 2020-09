Kalayci: Hohe Corona-Infektionszahlen bei jungen Berlinern

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat vor den deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen bei jüngeren Menschen in Berlin gewarnt.

«Wir haben noch nie so hohe Zahlen gehabt wie jetzt in der Altersgruppe 20 bis 24», sagte Kalayci (SPD) am Montag (07. September 2020) vor dem Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche liege bei dieser Gruppe bei 43,1. «In Berlin ist der Durchschnitt bei 13,7», sagte die SPD-Politikerin. Diese hohen Werte bei den jungen Erwachsenen machten ihr schon Sorgen. «Auch wenn sie die Krankheit gut überstehen, ist die Gefahr, dass sie als Superspreader andere anstecken», so die Gesundheitssenatorin. Bei den 80- bis 89-Jährigen liege der Wert bei nur 1,1. «Das heißt, wir haben es sehr gut geschafft, die älteren Menschen in unserer Stadt gut zu schützen.»