Barenboim und Anne-Sophie Mutter treten «open air» auf

Beethoven unter freiem Himmel: Zum 450. Geburtstag der Staatskapelle Berlin hat das Orchester unter Leitung ihres Chefdirigenten Daniel Barenboim am Sonntag auf dem Bebelplatz gespielt. «Staatsoper für alle» - unter diesem Motto spielt das Orchester jedes Jahr «open air» vor der Staatsoper. Doch nicht Zehntausende kamen wie sonst, sondern nur 2000 Zuhörer waren angesichts der Corona-Regeln eingeladen, vor allem Bedienstete aus Einzelhandel und Gesundheitswesen als Zeichen des Danks für ihre Arbeit während der Pandemie.

Nach dem Auftakt mit Ludwig van Beethovens (1770-1827) Egmont-Ouvertüre spielte die Geigerin Anne-Sophie Mutter als Solistin die beiden Violinromanzen des Komponisten, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Zum Abschluss erklang Beethovens Symphonie Nr. 9 in d-Moll. Das Konzert wird am 13. September um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.