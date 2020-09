Waldbühne öffnet wieder: «Back to live» mit Roland Kaiser

Nach monatelanger Corona-Zwangspause gibt es in der Berliner Waldbühne wieder Konzerte - unter dem Motto «Back to live». Den Auftakt macht am heutigen Donnerstag (19.30) Schlagerstar Roland Kaiser, danach folgen bis zum Sonntag noch der Rapper Sido und Multitalent Helge Schneider. Für die Auftritte ist entsprechend der Hygiene-Regelungen nur eine begrenzte Publikumskapazität zulässig. Nur 5000 der rund 22 000 Plätze dürfen besetzt werden - mit gebührendem Abstand untereinander, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilte.

© dpa

Wirtschaftlich seien die Konzerte ein Kraftakt und «natürlich kein Zukunftsmodell», hatte Semmel-Chef Dieter Semmelmann Ende Juli erklärt. Man wolle aber damit ein Zeichen für den Neustart von Großveranstaltungen setzen.