In Berlin gibt es 81 weitere nachgewiesene Corona-Fälle

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 81 im Vergleich zum Vortag gestiegen. In der Hauptstadt haben sich damit seit dem Frühjahr 11 346 Menschen nachgewiesenermaßen mit dem Covid-19-Virus infiziert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit in ihrem neuesten Lagebericht mitteilte. Als inzwischen genesen gelten 10 387 Menschen.

© dpa

Im Krankenhaus stationär behandelt werden den Angaben zufolge derzeit 32 Menschen, 12 von ihnen intensivmedizinisch. Insgesamt 226 Berlinerinnen und Berlin sind den Daten zufolge seit Pandemie-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Diese Zahl hat sich erneut nicht geändert.

Alle drei Indikatoren der vom Berliner Senat beschlossenen Corona-Ampel stehen aktuell auf Grün. Es handelt sich um die Reproduktionszahl, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche sowie die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten.