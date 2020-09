Siegessäule: Teilnehmerzahl bei Corona-Demo bleibt überschaubar

Es sei auch zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend (02. September 2020). Gegen 18 Uhr seien gut 180 Teilnehmer am Großen Stern in Berlin-Tiergarten gewesen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin teilte am späten Nachmittag mit, wegen der geringen Anzahl sei nicht mehr mit einer Sperrung des Kreisverkehrs zu rechnen. Schon zuvor hatte sie darauf hingewiesen, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt worden sei. Bei der Polizei angemeldet war eine Demonstration mit 500 Teilnehmern.