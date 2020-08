Habeck warnt vor «Verbarrikadierung» des Reichstagsgebäudes

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat sich zwar dafür ausgesprochen, den Schutz des Reichstagsgebäudes nach der versuchten Erstürmung durch Demonstranten besser zu schützen.

«Wir halten es aber auch für wichtig, dass es nicht eine Verbarrikadierung gibt», sagte er am 31. August 2020 vor einer Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin. Man müsse nun «angemessen auf die Situation auch in sitzungsfreien Wochen reagieren», also je nach Gefährdungslage. Demonstrationen sind derzeit nur an Sitzungstagen des Bundestags in einer «Bannmeile» um das Reichstagsgebäude untersagt. Es wird nun darüber diskutiert, ob dieses Beschränkungen ausgeweitet werden sollen.