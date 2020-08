Klingbeil: Ereignisse am Reichstag Angriff auf Demokratie

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht in den Ereignissen vom Wochenende am Berliner Reichstag einen «Angriff auf unsere Demokratie».

«Ich möchte gar nicht, dass unser Parlament jetzt auf einmal ein verbarrikadierter, ein mit Sicherheitskräften umstellter Raum ist», sagte er am Dienstag im ARD-«Morgenmagazin». «Aber diese Bilder, die wir am Wochenende gesehen haben, die sind in keinster Weise akzeptabel.» Deshalb werde man jetzt im Ältestenrat des Bundestags und mit dem Berliner Senat darüber reden, wie man das Parlament schützen könne.