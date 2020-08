Nach Feuer: Drei Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung

Durch ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Schöneberg sind drei Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Der Brand in dem fünfgeschossigen Haus in der Martin-Luther-Straße wurde am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr bemerkt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rund 30 Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Drei Menschen mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort versorgt werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

