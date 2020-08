Bewusstloser Mensch aus Landwehrkanal gerettet

Ein bewusstloser Mensch ist am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Kreuzberg aus dem Landwehrkanal geborgen und reanimiert worden. Die Rettungskräfte wurden um kurz vor 2 Uhr zum Paul-Linke-Ufer alarmiert. «Die Person wurde an Land gebracht und dort zunächst wiederbelebt», sagte ein Feuerwehrsprecher. Anschließend brachte ein Notarzt den Menschen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

