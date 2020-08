Afd kritisiert Verbot der Demonstration gegen Corona-Politik

Auf das Verbot der Demonstrationen gegen die Corona-Politik am Wochenende in Berlin haben die AfD und einige Initiativen mit heftigen Widerspruch reagiert.

Im Internet gab es am Mittwoch Ankündigungen, am Samstag trotzdem auf der Straße zu protestieren. Der Anmelder der Demonstration am Samstagnachmittag (29. August 2020), Michael Ballweg, kündigte eine Erklärung an. Er hat die Möglichkeit, gegen das Verbot durch die Versammlungsbehörde der Berliner Polizei beim Verwaltungsgericht vorzugehen. Ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte, man werde den Rechtsweg auch bis zum Oberverwaltungsgericht gehen.