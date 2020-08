Zwei Bauarbeiter stürzen auf Baustelle in die Tiefe

Zwei Bauarbeiter sind auf dem Gelände der ehemaligen Bötzow-Brauerei in Berlin-Prenzlauer Berg in einem Aufzugschacht über zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden waren am Dienstagmorgen in der Prenzlauer Allee bei Rohbauarbeiten in dem Schacht im Einsatz, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten. Warum die beiden Männer abstürzten, war zunächst unklar. Beide wurden verletzt.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr