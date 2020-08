Jugendliche besetzen leerstehende Musikschule

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Berlin-Köpenick aus Protest gegen schwindende Rückzugsräume eine leerstehende Musikschule besetzt. Die Polizei war am Samstagnachmittag mit Einsatzkräften in der Friedrichshagener Straße vor Ort und bestätigte, dass sich wenige Menschen in dem Gebäude und rund 20 außerhalb aufhielten.

© dpa

Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Einsatzleitung Kontakt mit dem Bezirk Treptow-Köpenick aufgenommen habe, der wohl der Eigentümer des Gebäudes sei. Auf der Straße vor der Schule wurde gegen 15.00 Uhr auch eine Kundgebung angemeldet, an der wenig später etwa 40 Menschen teilnahmen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

In einem auf Twitter veröffentlichten Schreiben fordern die Besetzer «selbstverwaltete Freiräume für Jugendliche, die die Möglichkeit bieten, abseits von struktureller Gewalt und kapitalistischer Leistungsgesellschaft einen Safe-Space zu schaffen».

Zum weiteren Vorgehen der Polizei konnte der Sprecher noch keine Angaben machen, das hänge auch vom Bezirk ab.