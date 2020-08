Müller will nicht in Verfahren um Giffeys Titel eingreifen

Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller sieht im Moment keinen Grund, an der Entscheidung der Freien Universität zur Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) zu zweifeln. Die FU hatte Giffey 2019 wegen Mängeln in der Arbeit eine Rüge erteilt, ihren Doktortitel der Politikwissenschaft durfte sie jedoch behalten - und damit ihr Amt als Ministerin.

Müller sagte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, dass die Berliner Wissenschaftsverwaltung ein jüngst bekanntgewordenes Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Landesparlaments «genau überprüfen und auswerten» wolle. «Wir sehen zur Zeit aber keine Grundlage, als Rechtsaufsicht einzugreifen, da wir keine Beanstandungen an dem Verfahren haben», so Müller.